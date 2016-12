¿La recuerdas? La nueva vida de la ex presentadora del tiempo Loreto Delpin

Loreto Delpin fue una de las primeras mujeres en presentar el tiempo en Canal 13, estación en la que trabajó durante 25 años.

La presentadora comenzó su carrera televisiva en "Sábado Gigante" cuando tenía 17 años, tras lo cual se desarrolló un tiempo en canales regionales del sur de Chile, para luego volver a Santiago y continuar en la estación del ex angelito.

"No estoy en TV desde el 2010, cuando no me renovaron contrato en Canal 13. Pero mi vida continúa", contó Delpìn a LUN, quien actualmente administra la casa matriz de la joyería Ernesto Mosso en Vitacura.

Respecto a esta faceta, la ex "chica del tiempo", declara que "estoy visible a los clientes y me reconocen por la voz. Me dicen: 'Te pareces la que leía el tiempo en televisión".

Cabe recordar que Delpin estudió tres años de licenciatura en comunicación y marketing; mientras que en lo personal, fue afectada en 2003 por un cáncer de ganglios, del que asegura estar recuperada.