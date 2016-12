“El Menú” se despide de pantalla y entrega su espacio a “Sucupira, la comedia”

Siguen los movimientos en la parrilla programática de TVN. Tras el estreno, el jueves último de "José de Egipto" y el debut esta noche de "¿Y tú qué harías?", el canal estatal decidió sacar del mediodía a "El Menú".

"Sucupira, la comedia" es el relevo de la apuesta de la ex Miss 17 que se estrenó hoy. Con su arribo al mediodía la serie adiciona una emisión a la del trasnoche de la televisora pública, donde promedia cerca de 3 puntos entre las 02:30 y las 04:30 horas.

El spin off de la teleserie del mismo nombre que debutó en 1998 y se emitió hasta 1999 con dos temporadas es una historia que arranca después del funeral de Federico Valdivieso (Héctor Noguera), su protagonista y quien no estaba muerto y no inauguró el prometido cementerio, generando una serie de conflictos a lo largo de los episodios de la exitosa apuesta dramática protagonizada por Ángela Contreras.